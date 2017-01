29.01.2017 19:40:05

Hakan Demir: 'İyi oynadık ama ritmi kaçırdık'

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. haftasında BEST Balıkesir evinde karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 78-72 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BEST Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, Euroleague takımın karşısında iyi mücadele sergilediklerini belirterek, rotasyondan dolayı ritmi kaçırdıklarını söyledi.BEST Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir Galatasaray Odeabank karşılaşmasının İkinci periyodu hariç tüm periyotlarda galip olduklarını ifade etti. Demir, "İkinci periyotta yaptığımız rotasyondan dolayı ritmi elimizden kaçırdık, onun getirdiği farkı kapatmaya çalıştık fakat kapatamadık. Maçın içine iki güç kez girerek maçı yakaladık fakat 24'te 13 gibi yüksek bir üçlük atan Euroleague takımını 19'da 4 üçlük atarak yakalamamız mümkün değil. Mücadelemiz sonrası fark azaldı. Yoksa bu yüzdelerle fark daha fazla açılması gerekiyordu" dedi.BEST Balıkesirli Basketbolcu Andrew Andrews ise, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Haftanın maçı olduğu için her iki takım da büyük enerji gösterdi. Takımımızın oyunundan memnunum" dedi.