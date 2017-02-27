27.02.2017 15:53:22

Hakan Aslantaş: '4-0 Fenerbahçe'ye darbe gibi olmuştu'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un oyuncularından Hakan Aslantaş, 'Fenerbahçe daha önce yendiğimiz bir takım. 4-0'lık skor bir darbe gibi olmuştu' dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un oyuncularından Hakan Aslantaş, "Fenerbahçe daha önce yendiğimiz bir takım. 4-0'lık skor bir darbe gibi olmuştu" dedi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesinde karşılaşma ile ilgili olarak değerlendirme yapan Hakan Aslantaş, "Zor bir maç bizi bekliyor. Daha önce yendiğimiz takım. Bir darbe gibi olmuştu" dedi."Bizim için lig önemli"Aslantaş, kendileri için ligin önemine vurgu yaparak, "Kupada ne kadar gidersek o kadar da güzel olur kulübümüz için. Öncelikle ligde kalmamız gerekiyor. Puan olarak rahatladık gibi görünse de öyle olmadı. 34. hafta sonunda mutlu olmak istiyoruz. En azından evimizde oynayacağımız kritik maçları kazanmamız lazım. Takım içinde bir gevşeme veya rahatlama gibi bir durum da yok. Hep beraber şehir ve taraftar olarak asıl hedeflerimize odaklanmalıyız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. Kayseri'de oynayacağımız maç. Taraftarımız bizi destekliyor. Kim oynarsa oynasın bu takım sahada 11 kişi ve herkes elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.Deniz Türüç: "Formumuzu devam ettirmek istiyoruz"Tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ise, "Öncelikle Fenerbahçe maçı çok önemli. Formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Takımın morali iyi gidiyor. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Fenerbahçe'yi de kendi evimizde yenmek istiyoruz. Sonra zor bir karşılaşma daha bizi bekliyor. Kasımpaşa maçı var. Maç kazandıkça takım rahatladı. Takımın öz güveni yerine geliyor, takım olarak iyi top oynuyoruz. Performansımızı sahaya yansıtıyoruz. Fenerbahçe maçında ilk karşılaşmada yaptığımızı yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe gerçekten iyi ve zor bir takım. Bizim için her maç önemli" dedi.