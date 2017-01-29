29.01.2017 18:45:49

Hak-Sen Ağrı Şubesi'nden Ankara'ya çıkarma

Sen Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası'nın (Eğitim Hak-Sen) yönetim kuruluna seçildiler

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Sen Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası'nın (Eğitim Hak-Sen) yönetim kuruluna seçildilerAnkara'daki bir otelde düzenlenen olağan genel kurul öncesi iki gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerinin ardından Eğitim Hak-Sen yönetim kurulu üyeleri ve il teşkilatı ile bir eğitim çalıştayı yapıldı. Daha sonra yapılan Eğitim Hak-Sen olağan genel kurulunda, Ağrılı Hanifi Gökçek tekrar Eğitim Hak-Sen Genel Başkanlığına seçilirken, Eğitim Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz Eğitim Hak-Sen Ankara 2 Nolu Şubesi'nde mevzuat sekreteri ve Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman ise Eğitim Hak-Sen Ankara 2 Nolu Şubesinde dış ilişkiler sekreteri seçildi.Genel kurula Büro Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Muhammed Oruç ve Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Necmettin Kılıçaslan da katıldı.Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, genel kurula katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.