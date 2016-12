30.12.2016 02:25:46

Hak-İş Konfederasyonu şehit ve gazileri andı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Yaptıklarımız, yapacaklarımız şehitlerimizi geri getirmeye yetmeyecek ama biz şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımız şehitlerimizi geri getirmeye yetmeyecek ama biz şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız" dedi.Hak-İş Konfederasyonu şehit ve gazileri anmak için program düzenledi. Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim ve sela okundu. Programda konuşma Yapan Arslan, "İlk andan itibaren sadece Hak-İş'in şehit ve gazileri için değil, milletimizin bütün şehitleri ve gazileri için yüreğimiz yandı. Onların şahadeti, onların gazası bizlerin bugün burada konuşmamızı sağladı. Kaybettiğimiz yol arkadaşlarımız, birlikte mücadele ettiğimiz, birlikte sendikacılık adına çalışmalar yaptığımız kardeşlerimizin kayıplarını telafi etmenin imkanı yok" şeklinde konuştu.15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Hak-İş mensuplarından bahsederken gözleri dolan Arslan, "Celalettin İbiş Yıllarca beraber çalıştığım, birlikte sendikal mücadeleyi en zor belediyede başarılı kılmak için mücadele ettiğimiz Celalettin İbiş'in yerine başka birini koyamayız. Hak-İş her an her zaman bundan sonra da bir vefa abidesi olarak şehitlerimize, gazilerimize olan sorumluluklarını bir hakkın yerine getirmek için mücadele edecek. Yaptıklarımız, yapacaklarımız, tüm bunlar aslında şehitlerimizi geri getirmeye yetmeyecek ama biz şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız. Ailelerine yakınlarına, çocuklarına, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız. Hem 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine, hem daha sonra gelişen terör saldırılarının ortak hedefi haline gelen Anadolu topraklarında her zaman Hak-İş bu şer odaklarına karşı mücadele edecek" ifadelerini kullandı.Konuşmaların tamamlanmasının ardından Arslan, şehit yakınları ve gazilere Kur-an'ı Kerim, Türk Bayrağı ve plaket takdim etti.