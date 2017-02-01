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Hak-İş 1 Mayıs'ı Erzurum'da kutlayacak
01.02.2017 12:23:23

Hak-İş 1 Mayıs'ı Erzurum'da kutlayacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'in 1 Mayıs'ı her yıl ayrı bir ilde kutlama anlayışı ile bu yıl kitlesel olarak Erzurum'da kutlama kararı aldığını belirterek, 'Hak-İş olarak, 1 Mayıs'ı bu yıl kitlesel biçimde Erzurum'da kutlayacağız. Hak-İş olarak, Erzurum başta olmak üzere 81 ilde 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız' dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'in 1 Mayıs'ı her yıl ayrı bir ilde kutlama anlayışı ile bu yıl kitlesel olarak Erzurum'da kutlama kararı aldığını belirterek, "Hak-İş olarak, 1 Mayıs'ı bu yıl kitlesel biçimde Erzurum'da kutlayacağız. Hak-İş olarak, Erzurum başta olmak üzere 81 ilde 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'nun 2017 1 Mayıs'ını Erzurum'da kutlama kararı aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak, her yıl ayrı bir ilde 1 Mayıs kutlama kararı çerçevesinde bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Erzurum'da gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. Hak-İş olarak, Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden 'Doğu'nun incisi' Erzurum'da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara'da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 1 Mayısların, sendikal harekette önemli bir yeri bulunmaktadır. 1 Mayısların kutlanması, Türkiye'de ve dünyada tartışmaları beraberinde getirmektedir. Hak-İş Konfederasyonu, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem atfetmektedir. Hak-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Erzurum'da kutlayacaktır. Hak-İş, Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden biri olan Erzurum'da gerçekleştireceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları büyük bir katılımla gerçekleştirilecektir. Hak-İş, yıllardır verdiği mücadelenin kazanımı 2009 yılında Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması ile 1 Mayıs'ı 2010, 2011 ve 2012 yıllarında geniş bir katılımla Taksim'de kutlamıştır. Ardından 1 Mayıs'ı Türkiye genelinde kutlama yaklaşımını 2012 yılında Ankara, 2013 yılında Karabük, 2014 yılında Kayseri, 2015 yılında Konya ve 2016 yılında Sakarya'da yoğun bir katılımla kutlamayı başarmıştır. Hak-İş, bu geleneği devam ettirerek bu yıl 1 Mayıs'ı geniş bir kitle ile Erzurum'da kutlama kararı almıştır."

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