SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'
27.02.2017 23:23:37

'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Sıkıntılı bir dönemimizde kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sıkıntılı bir dönemimizde kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 skorla mağlup etti.

"YARIŞ DEVAM EDECEKTİR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "22. haftasında lig maçı oynadık ve bu maç sadece bir lig maçıydı. Aynı zamanda derbi maçıydı, ligin son maçı da değildi. Önemli bir büyük maçı Galatasaray camiasının destek olduğu, taraftarının destek olduğu sıkıntılı bir dönemimizde kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbol pozisyonları az oldu ama taraftar baskısıyla oynayan Galatasaray'a karşı akılcı olmak bizim artılarımızdı. Burada bitmiyor. Yarış devam edecektir. Arkada olan takımlar olacaktır ve önde olan takım olarak yakalanmamak için devam edeceğiz. Tekrar bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"SOĞUKKANLI OYNADIK"

Oyun disiplini olarak futbolcularının performanslarının kendisini tatmin ettiğini ifade eden Şenol Güneş, "Hücum oyuncularına yaptığımı savunma anlayışı açısından önemli bir maçtı. Sabırlı ve soğukkanlı oynadık. Seyir açısından zengin bir maç olmadı. Eleştiri o yönde yapabiliriz. Biz hücuma çıkma anlayışımızı kontrollü yaptık. Oyunu iyi taşıdık, iyi niyetliydik ve Allah'ta yardım etti" açıklamalarında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN İSMİ ZATEN ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR"

Bir gazetecinin, "Artık Beşiktaş için şampiyon diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Şampiyon diyemeyiz. Derbiyi kazanmak, şampiyon kazanmak gurur verir ama çok maçımız var. Arkamızda Başakşehir var. Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha öndeyiz ama onlar kazanıp, bizde kaybedebiliriz. Dikkatli olmak zorundayız. Bu maç bitti bir adım öne geçtik. Önümüzde milli takım maçlarına kadar 3 maç var ve kazanırsak bir adım öne geçeriz. Şampiyonluk hedefiyle oynamak, sadece takımın vizyonunu daraltır ve yanlışa iter. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Her gün yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Şampiyon demeniz dışında işinizi doğru yaptığınız da o hedefe zaten sizi götürür. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonluğa oynuyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GÖSTERİRSEM YANLIŞ OLUR"

Beşiktaşlı futbolcuların maç sonunda taraftarı selamladığı ve kendisinin oraya gitmediğiyle alakalı sorulan soruya deneyimli çalıştırıcı, "Ev sahibi takımın sahasında oynuyorsunuz. Onların önünde bir şey yapmamak lazım. Herkesin o eserde rolü var. Herkesin katkısı var. İçerisine oyuncularımın arasında girmek doğru değil. Benim oyuncum sahada işini doğru yapıyorsa o yeter zaten. Ben futbolcuların orada arasına girip kendimi gösterirsem yanlış olur. Galatasaray ile Beşiktaş arasında hiçbir olumsuzluk olmadı. Agresiflik taşkınlık bize karşı olmadı" dedi.

PENALTI POZİSYONU YORUMU

Yasin'in bir pozisyonda penaltı diye isyan ettiği pozisyonu görüp görmediğinin sorulması üzerine Güneş, "Ben tam tersini gördüm, öyle bir pozisyon yoktu. Ricardo'nunki penaltı olabilir mi? Selçuk kırmızı kart görebilir mi? Orta hakem aut verdi. Biz penaltı zannettik ve seyirci de öyle düşündü. Baskıyla bir şey yakalamak istiyorsunuz, bazen bunu herkes istiyor" diye konuştu.

"ZAMAN VAR"

Şampiyonluğun iyi futboldan maç kazanmadan geçtiğini dile getiren Şenol Güneş, "Derbi bitse maçı kaybetsek de yine yarış devam edecekti. Üç dört günde bir maç yapacağız artık. Çok önemli UEFA ligi ancak ona daha zaman var" dedi.

"BAŞAKŞEHİR BU SENENİN EN İYİ TAKIMI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güne, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük camialar olduğunu dile getirerek, "Bugün şampiyonluk yarışında olan takım yarın ikincilik, üçüncülük yarışında da olmayabilir. Geride kalmak kadroyla alakalı değil, suni işlerde hata yapmakla oluyor. Baş başa kalmadık zirve yarışında. Ancak Başakşehir'i bu senenin en iyi takımı olarak görüyorum. En rahat takım onlar. Çünkü bizim için ikincilik başarısızlık. Onlar için ikincilik üçüncülük başarıdır. 12 maç az maç değil" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)
    YORUM YAZ
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Beşiktaş kazandı, şampiyonluk yaklaştı
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
Erbakan: Bizim davamız İslam
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
BM'den korkutan Arakan iddiası
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Rusya İran'dan petrol alacak
Yunanistan'ın 'şımarık çocuğundan' Çavuşoğlu'na cevap geldi
Baykal'a göre 'Cumhuriyeti ilk kez halk savunacak'
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İki dev borsanın evliliği çökebilir
İki dev borsanın evliliği çökebilir
Londra Borsası (LSE) ve Deutche Börse arasındaki 29 milyar avro büyüklüğündeki birleşmenin tamamlanamama riski ortaya çıktı.
27.02.2017 22:38:49
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
Kayseri'de 'FETÖ' soruşturmasında 20 polis mahkemeye sevk edildi.
27.02.2017 21:43:18
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.
27.02.2017 21:33:46
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 'Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim.' dedi.
27.02.2017 20:56:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.
27.02.2017 20:12:40
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
27.02.2017 19:38:40
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.
27.02.2017 19:09:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları