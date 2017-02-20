20.02.2017 12:52:10

Hafter Libya'daki seçimlerden şikayetçi

Libya'daki TM'ye bağlı güçlerin komutanı General Hafter, 'Seçimler, kötü sonuçlardan başka bir şey getirmedi. Terör örgütleri seçimler yüzünden ortaya çıktı. Bedelini ise Libya halkı ödedi' dedi.

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı güçlerin komutanı General Halife Hafter, demokratik dönüşüm sağlanmadan yapılan seçimlerin ülkeye fayda değil zarar getirdiğini söyledi.

Hafter, Mısır'da yayın yapan On Tv'de gazeteci Yusuf el-Huseyni'nin sorularını cevapladığı röportajın ikinci bölümünde, ülkede yaşananları baştan sona bir "oyalama" ve "vakit kaybı" olarak değerlendirdi.

General Hafter, "Seçimler, kötü sonuçlardan başka bir şey getirmedi. Terör örgütleri seçimler yüzünden ortaya çıktı. Bedelini ise Libya halkı ödedi. Savaştan demokrasiye dönüşün yaşandığı bir siyasi geçiş döneminin olması gerekiyor. Suheyrat Antlaşması bir devlet inşa edemez, aksine yıkar. Yaşananlar, baştan sona vakit kaybı." ifadelerini kullandı.

Libya'da diyalog süreci başlamadan güvenlik ve istikrarın hakim olması gerektiğini kaydeden Hafter, "Çünkü diyalog, istikrar olmadan işe yaramayacak." diye konuştu.

LİBYA'DAKİ BEKLEYİŞ

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Antlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kuruldu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararlı BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirildi.

Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'daki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.

Bazı bölge ülkelerinin olumsuz müdahalelerine karşın uluslararası toplum ihtilafın çözülmesine yönelik eş güdümlü çabalarını sürdürüyor.