09.05.2017 15:48:48

Hafriyat ve molozlar tehlike oluşturmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevre kirliliği oluşturan ev ve iş yeri moloz atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin belirlemiş olduğu Hafriyat Depolama Sahalarına taşınmasını sağlayarak, sorun olmaktan çıkarıyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevre kirliliği oluşturan ev ve iş yeri moloz atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin belirlemiş olduğu Hafriyat Depolama Sahalarına taşınmasını sağlayarak, sorun olmaktan çıkarıyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ev ve tadilat moloz atıklarını topluyor ve Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi'nde bulunan Hafriyat Depolama Sahasına taşıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uhdesinde kurulan Hafriyat Yönetim Sistemi içerisinde oluşturulan Moloz Yönetimi Alo Hafriyat hattına gelen ev ve iş yeri tadilat moloz atıklarının bertarafları ile ilgili bilgi verilmekte ve gelen moloz şikayetlerini almaktayız. Vatandaşlarımızın, adres ve telefon bilgileri 2017 Belediye Gelir Tarifesine göre tahakkukları yapıldıktan sonra Moloz Yönetimi ekiplerimizce toplanmaktadır" diye konuştu. Bu uygulama ile çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini belirten Yıldırım, moloz ve atıklarının toplanması ve taşınması noktasında vatandaşların ilgili numaradan belediye ile irtibata geçebileceklerini söyledi.