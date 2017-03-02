02.03.2017 15:12:17

Hafızlık icâzet töreni düzenlendi

Erzincan'da hafızlıklarını ikmal eden 25 hafize için icazet töreni düzenlendi.

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Erzincan'da hafızlıklarını ikmal eden 25 hafize için icazet töreni düzenlendi.Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın açılış konuşması ile devam etti. Müftü Karabayır, konuşmasında hafızlık müessesesinin anlam ve önemine vurgu yaparak, taç giymeye hak kazanmış ve icazetlerini alan kızları, ailelerini ve öğreticilerini tebrik etti.İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan da bir konuşma yaparak, hafız olmanın, Kur'an taşıyıcısı olmanın, Kur'an'ı anlayarak okumanın anlamı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Taç törenine katılan kızlardan bir tanesinin de kendi kızı olması dolayısıyla duyduğu onuru ve gururu, bütün hafız öğrenci sahibi ailelerin yaşamasını arzu ettiklerini ifade etti.Daha sonra programa davetli misafir olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Hafızlık Müessesesi ve Hafızlığın Önemi" konulu konuşmasını sundu.Programda İlahi Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdiler. Hafize kızlara, kurs hocaları tarafından taçları takılarak hafızlık belgeleri takdim edildi. Misafir konuşmacı Sedide Akbulut ise, öğrencilere birer altın hediye etti.İcâzet törenine davetli misafir olarak bulunan Sedide Akbulut, davetli olarak Emine Bilen Hafızlık Bölümü Kız Kur'an Kursunu, Ahmet Seher Deniz Kız Kur'an Kursu'nu ve Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.