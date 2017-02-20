20.02.2017 17:12:48

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Kozan'a geldiği öğrenilen Yunus Canpolat'ın kullandığı 33 BEU 06 plakalı hafif ticari araç, Hulusi Kurdoğlu Caddesi, cezaevi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücü Yunus Canpolat ise polis ekiplerine bilgi vermek üzere karakola götürüldü.Kaza sonrası trafiğe bir süre kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.