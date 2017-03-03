03.03.2017 17:12:54

Hackerler Rusya'nın başına bela oldu

Rusya'da 2016 yılında devlet kaynakları 52.5 milyon defa hacker saldırısına uğradı

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Rusya'da 2016 yılında devlet kaynakları 52.5 milyon defa hacker saldırısına uğradı.Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, devlet bilgi sistemlerinin siber saldırılara karşı yetersiz kaldığını dile getirdi. Önceki yıla göre hacker saldırılarının 14.4 milyonluk artışla 2016 yılında 52.5 milyona ulaştığı belirtildi.Patruşev, bugün Ural'da düzenlediği toplantıda; Rusya Federasyonu resmi organları, yerel idareler, federasyon bilgi kaynakları dahil olmak üzere sürekli hacker saldırılarına maruz kaldıklarını açıkladı.Patruşev, bu eylemlerin amacının Rus devletinin kendi içindeki iletişim ağını kırmak ve istihbaratın gizli erişim bilgilerini elde ekmeyi amaçladığını söyledi(Tatiyana Şuvalova / İHA)