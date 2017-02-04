04.02.2017 11:28:29

Hacısarraf Mahallesi çocuk parkına kavuşuyor

Edirne'de, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde bulunan meydana Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından spor aletleri ve çocuk oyun grubu platformu kuruluyor.

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Edirne'de, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde bulunan meydana Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından spor aletleri ve çocuk oyun grubu platformu kuruluyor.'Çocuklar özgür büyüsün, özgür çocuklar olsun' sloganıyla yola çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çocuklara özgür alanlar oluşturmaya devam ediyor. Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde bulunan ve mahalle halkının kullanımına sunulan mevcut alana spor aletleri ve çocuk oyun platformu kurulması için çalışmalar başladı.Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun alanı çocukların güvenliğinin sağlanması için panel çiftle çevreleniyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan çocuk oyun alanı en kısa zamanda halkın kullanımına sunulacak.Çocuk parkının Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Amacımız kentimizde çocuklarımızın özgürce oynayabileceği, her yaş grubunun birlikte hareket edebileceği ve farklı aktivitelerin yer alacağı alanlar oluşturmak. Apartman hayatında bilgisayar oyunlarıyla büyüyen çocukları sokağa çıkartarak, çocukların kendi yaş gruplarıyla iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde bulunan ve mahalle halkının kullanımına sunulan çocuk parkı, Edirne'nin özgür çocuklarına armağanımız olsun" dedi.