03.02.2017 11:04:18

Hacıosman mahallesinde yol genişletme çalışması

Körfez Belediyesi, Hacıosman mahallesindeki yol genişletme çalışmalarına hız verdi.

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Körfez Belediyesi, Hacıosman mahallesindeki yol genişletme çalışmalarına hız verdi.Halkın talepleri arasında yer alan Hacıosman mahallesinde ekipler, iş makineleri ile dağı oyarak yolun genişletilmesini sağlıyor. Çalışmalar kapsamında daha önce 7 metre yolan yol, genişletilerek 17 metreye çıkarılıyor. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda dört şeritten oluşacak iki ölçü yol tamamlandığında ışıklandırması ve görünümüyle adeta otoyolu andıracak.