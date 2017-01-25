25.01.2017 12:40:27

Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinin tarihi değiştirildi

Her yıl 15-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri Hacıbektaş Belediyesi tarafından değiştirildi.

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Her yıl 15-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri Hacıbektaş Belediyesi tarafından değiştirildi.Edinilen bilgilere göre Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde her yıl 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Hacıbektaş Belediyesi tarafından 13,14 ve 15 Ekim tarihleri olarak değiştirildi. Hacıbektaş Belediyesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu yıl yapılacak olan 54.Ulusal 27.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri belediye meclisinin 02.12.2016 tarih ve 62 nolu kararı ile 13-14-15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayın 13 ünde kurumların değerlendirme toplantısı yapılacaktır" denildi.