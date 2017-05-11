11.05.2017 16:28:02

Hacettepe 30 klasik otomobile ev sahipliği yaptı

Hacettepe Otomotiv Mühendisliği Hangarı'nda sergilenen 30 klasik araç, otomobil severler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilen elektrik enerjisi ile çalışan S1 EVT ile HUGO'da yer aldı.

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Hacettepe Otomotiv Mühendisliği Hangarı'nda sergilenen 30 klasik araç, otomobil severler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilen elektrik enerjisi ile çalışan S1 EVT ile HUGO'da yer aldı.Hacettepe Otomotiv Topluluğu ve Reiders & Brothers Otomobil Kulübü tarafından organize edilen "Klasik Araç Sergisi" ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, her biri birbirinden değerli 30 nadide klasik araç sergilendi. Sergide Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac Ford gibi klasik Amerikan otomobillerinin yanı sıra Alman marka Mercedes, yerli Anadol ve 124 gibi klasik otomobiller de yer aldı.Öte yandan Üniversitenin kendi akademik bünyesi ile üretimini gerçekleştirdiği elektrik enerjisi ile çalışan S1 EVT ile HUGO'da sergilendi. Sergi 11-12 Mayıs tarihleri arasında Hacettepe Otomotiv Mühendisliği Hangarı'nda klasik oto severler tarafından görülebilecek.