03.03.2017 12:32:12

Hac ve umre kontenjanı artıyor

Suudi Arabistan, 2030'da hac ve umre kontenjanını 30 milyona çıkartmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Genel Yatırım Otoritesi (SAIGA) Başkan Yardımcısı Faysal Bassarat, Suudi Arabistan hükümetinin, 2030'da hac ve umre kontenjanını 30 milyona çıkartmayı hedeflediğini söyledi.

Resmi ziyaret için Suudi Arabistan Kralı Selman Abdülaziz el-Suud ile Endonezya'da bulunan Bassarat, başkent Cakarta'da gerçekleşen Endonezya-Suudi Arabistan İş Forumu'na katıldı.

Bassarat, burada yaptığı konuşmada Suudi Arabistan hükümetinin hac ve umre kontenjanını arttırma çalışmalarının olduğunu belirterek, "Her yıl 8 milyon kişi hac ve umre yapıyor. Bu kontenjanı 2030 yılında 30 milyona çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Suudi Arabistan, geçen hafta, Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmalarının sona yaklaştığını, bazı bölgelerdeki çalışmaların tamamen bittiğini dolayısıyla bu yıl hac kotasını yükselteceğini açıklamıştı.