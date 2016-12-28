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Hac kayıtları başladı
28.12.2016 09:10:09

Hac kayıtları başladı

Hacca gitmek isteyenler bugünden başlayarak 6 Ocak 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek

Hacca 2017 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

OTOMATİK KAYIT YENİLEME YOK

Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Kayıt yenileme işlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileyen hacı adayları da http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.


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