23.12.2016 11:39:23

Hac kayıtları 28 Aralık'ta başlıyor

2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016-06 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak.

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2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016-06 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak.Malatya İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada 2017 yılında hacca gitmek üzere 'İlk defa kayıt' yaptırmak isteyenlerin ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve müftülüklere elektronik ortamda yada müftülüklere yapabilecekleri belirtildi.İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşların müftülüklere doğrudan form dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu müracaat edebilecekleri belirtilirken Hac konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden Hac konaklama tercihini belirleyerek kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapmaları gerektiği ifade edildi.Kayıt yeniletmeyenlerin 2017 kura çekimine dahil edilmeyeceği belirtilirken 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacağı da kaydedildi. Kayıtlarında değişiklik yapmak isteyen yada kayıttan vazgeçen adayların yine 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurmaları istenirken 2016 yılında kuraya katılan ancak hacca gidemeyenlerin de kayıt yenileme işlemlerini yine bu tarih içerisinde internet ortamında yada Müftülüklere başvurarak yapabilecekleri belirtildi.