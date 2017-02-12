12.02.2017 16:12:38

Güvercinleri şehit ve gaziler için uçuracaklar

Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD), geleneksel Bursa Güvercin Festivali kapsamında 'Taklacı Oyun Güvercinleri Şenliği'ni 'Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası' adı altında düzenliyor.

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Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD), geleneksel Bursa Güvercin Festivali kapsamında 'Taklacı Oyun Güvercinleri Şenliği'ni "Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası" adı altında düzenliyor.Bursa Taklacı Oyun Güvercinleri Yetiştiricileri Derneği (BTOGYD) Başkanı Özcan Taşçı, "Bugün yarışmamıza start vermek için buradayız. Taklacı oyun güvercinleri uçurma yarışması bu yıl 'Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası' adı altında düzenlenecek. Bu yarışmanın bu isimle düzenlenmesinin sebebi, şehit ve gazilik makamının ne kadar kıymetli, değerli olduğu göstermek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak. Allah nasip ederse elde edeceğimiz gelirleri de tüm güvercin besleyenler ve yarışmaya katılan arkadaşlarımız adına Şehit ve Gaziler Derneği'ne bağışlayacağız" dedi.160 kişinin müracaat ettiği 'Şehitlerimize Saygı, Bayrağımıza Sevgi Kupası'nda taklacı oyun güvercinlerinin en iyilerini belirlemek, Türkiye ve dünya çapında tanınırlıklarını sağlamak, ayrıca bu ırk güvercinlerinin en iyi uçuş özelliklerini muhafaza etmek hedefleniyor.