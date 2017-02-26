26.02.2017 14:27:51

Güvercin meraklıları festivalde buluştu

Edirne'de düzenlenen 13. Kanatlı Kafes ve Kümes Hayvanları Festivaline İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilden getirilen yüzlerce güvercin meraklılarının beğenisine sunuldu

Edirne'de 13. Kanatlı Kafes ve Kümes Hayvanları Festivali düzenlendi.

Sanayi düğün salonundaki festivalde İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli başta olmak üzere çok sayıda ilden getirilen güvercinler, meraklılarının beğenisine sunuldu.

Güvercinleri renk ve ırklarına göre büyük bir dikkatle izleyen vatandaşlar, beğendiklerini satın alarak evine götürdü.

Edirne Ötücü ve Uçucu Kuşları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Ayhan Koca, güvercin meraklılarını festival sayesinde bir araya getirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara güvercin ırklarını tanıttıklarını aktaran Koca, "Festivali Türkiye genelinde tüm arkadaşları toplayarak bir araya getirmek amacıyla düzenledik. Burada kuş meraklıları hem tanışıyor hem de kuşlarını sergileme fırsatı buluyor. Kuş alıp, kuş veriyorlar. Her güvercin meraklısı birbiriyle farklı cinsteki güvercinleri maddi değerine göre takas yaparak nesli tükenmekte olan güvercin ırklarının yaşamasına vesile oluyor.' dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da festival alanına gelerek kuşları inceledi.

Bir süre güvercin meraklılarıyla sohbet eden Gürkan, 'Ben gerçekten kentte bu kadar kuş meraklısının olacağını düşünmüyordum. Festivalin açılmasında doğru bir karar verdiğimizi anladık. Festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum.' diye konuştu.

Festivalde, güvercinlerin yanı sıra, kafes ve kümes hayvanları da satışa sunuldu.