20.02.2017 12:26:00

Güvercin hırsızları baba oğul yakalandı

Eskişehir'de çaldıkları 100 güvercinle birlikte yakalanan baba ve oğlu adli makamlara sevk edildi.

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Eskişehir'de çaldıkları 100 güvercinle birlikte yakalanan baba ve oğlu adli makamlara sevk edildi.Polis ekipleri, şüpheli baba ve oğlunun depo olarak kullandığı 2 ayrı adreste eş zamanlı olarak arama yaptı. Arama sonucu O.E.K., E.K., yaşı küçük şahıslar S.K. ve F.K. yakalandı. Ev araması sonucunda ise 100 cins güvercin ele geçirildi. Güvercinlerden 89'u tespit edilen sahiplerine teslim edilirken, 11'i ise hayvan barınağında muhafaza altına alındı. Aramalarda; 1 çalıntı motosiklet ve ruhsatı, 2 adet çalıntı otoya ait parçalar ve ruhsatı, matkap ve benzeri elektronik iş aletleri de elde edildi.Öte yandan şüphelilerin; Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 5, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 4, jandarma birimleri tarafından ise 2 adet arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.