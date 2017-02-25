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Güvenlik Uzmanı Ağar Konya'da konferans verdi
26.02.2017 12:28:18

Güvenlik Uzmanı Ağar Konya'da konferans verdi

Konya'da düzenlenen 'İhanet Çetelerine Karşı Yeni Türkiye' konulu konferansta konuşan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin bir var oluş mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, 'Anadolu'da var olmak istiyorsanız gereken gücü üretmek zorundasınız. Kendi içimizde bir demir yumruk, bir demir leblebi olmamız gereken zamanı çok iyi bileceğiz' dedi.

Konya'da düzenlenen "İhanet Çetelerine Karşı Yeni Türkiye" konulu konferansta konuşan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin bir var oluş mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, "Anadolu'da var olmak istiyorsanız gereken gücü üretmek zorundasınız. Kendi içimizde bir demir yumruk, bir demir leblebi olmamız gereken zamanı çok iyi bileceğiz" dedi.

Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Meram Kültür Sanat Yaşam Etkinlikleri kapsamında Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın konuşmacı olarak katıldığı "İhanet Çetelerine Karşı Yeni Türkiye" isimli konferans, Uluslararası Gençlik Akademisi'nde yapıldı. Programa, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Ortadoğu'da yaşanan her şeyin çok önce başladığını ancak ateşini Türkiye'nin yeni yeni hissettiğini vurgulayan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Batı dünyası, İslam dünyasını yeniden dizayn etme ve coğrafyasını yeniden şekillendirme konusunda bir karar vermişti. Gerek ülkemizde gerekse Ortadoğu'da yaşanan tüm hadiseler bu kararın birer tezahürüdür" diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu'da 2015 yılında yaşanan terör hadiselerine değinen Ağar, "11 Temmuz 2015'te PKK'nın baş yılanı Murat Karayılan bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Biz kırsal ve kırsala dayalı meskun mahal üzerinden bir isyan başlatıyoruz.' 30 ilçede tasarlamışlardı. 30'unda yapamadılar ama 9'unda yaptılar. Türkiye'nin Güneydoğusundaki bu ilçeler yandı her gün. Güvenlik güçlerimiz çok büyük bir bedel ödeyerek durdurmayı başardı. 726 şehit verdik ve 3 binden fazla gazimiz oldu. Tam bu sürecin yaralarını sararken bir anda 15 Temmuz gecesiyle karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'un çok ağır tahribatı oldu"

Devletin düzenini bozamayanların, etnik anlamda bir kırılma ve parçalanma üretemeyenlerin darbe girişimiyle bambaşka bir etkiye giriştiklerini kaydeden Ağar, "Darbe girişiminin 4 ana amacı vardı. Birincisi devletin yıkılması, ikincisi ordunun dağılması, üçüncüsü vatanın parçalanması ve dördüncüsü de bir iç savaş çıkarmak. Darbe başarılı olmasa bile çok ağır bir tahribat üreteceği darbenin tasarlayıcıları tarafından çok iyi biliniyordu. Darbeyi başaramadılar ama çok büyük bir hasar verdiler bize. Böylesine hassas bir dönemde milletimize çok büyük görev düşüyor. Devletimize ve askerimize sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

"Demir yumruk olma zamanı"

Devletin ve askerin, milletin ortak paydası olduğuna vurgu yapan Ağar, "Bunları korumayı başardığımız an, acı çeksek de, zarar görsek de en azından var olmayı başarabiliriz. Çocuklarımıza bir vatan bırakmayı başarırız. Anadolu'da çok sayıda medeniyet kuruldu ama yok olup gittiler. Bunun tek bir sebebi var, var olmak için gereken gücü üretemediler. Anadolu'da var olmak istiyorsanız gereken gücü üretmek zorundasınız. O yüzden milletçe, asker, polis, jandarma, korucu hep birlikte bir güç üretmek zorundayız. Kendi içimizde kavga edebiliriz ama bunun zamanını çok iyi bileceğiz. Kendi içimizde bir demir yumruk, bir demir leblebi olmamız gereken zamanı da çok iyi bileceğiz. Son iki sene demir bir yumruk, demir bir leblebi olma zamanıdır. Çünkü Türkiye şu anda tam anlamıyla bir varoluş savaşı veriyor" dedi.

İslam dininin tevhit dini olduğunu kaydeden Ağar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dinimizde bir sorun yok ama dini istismar eden terör örgütleri üzerinde yaptığım çalışmalar bana tek bir cümle öğretti; biz dinimizi bilmiyoruz. Bilgisizlik üzerinden yaşanan terörü ancak bilgi üreterek ve bunu topluma yayarak engelleyebiliriz."

"Yeni oyunları birlik ve beraberlikle bozabiliriz"

Ülkemizi mağlup edemeyen şer güçlerin farklı oyunları tezgahlamaya devam edeceğine işaret eden Güvenlik Uzmanı Ağar, "Sadece askeri gücümüzü değil ekonomik, siyasi, demografik, bilimsel, coğrafi ve moral değerlerimizi ilgilendiren alanlarda doğrusal, asimetrik veya tahrik içerikli bir saldırıya girişebilirler. O yüzden ne olursa olsun milletçe bir ve beraber olmak zorundayız" diye konuştu.

Programdan sonra Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a günün anısına hediye takdim eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Öncelikle bu faydalı bilgileri bizlerle paylaştığı için Abdullah Ağar'a teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz süreçte gerek Suriye'de, gerekse ülkemizin doğusunda yaşananlarla ilgili bilgileri halkımızla paylaştı. İnşallah millet olarak bizler binlerce yıldır ayakta kaldığımız gibi bundan sonra da ayakta kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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