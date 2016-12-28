28.12.2016 17:47:26

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar'dan Başkan Sekmen'e ziyaret

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" adlı konferans nedeniyle Erzurum'a gelen Ünlü Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Başkan Mehmet Sekmen ile görüştü. Sekmen, Yarar'a il genelinde gerçekleştirilen yatırımları anlattı. Başkan Sekmen, Yarar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, dış politikanın iyi analiz edilip anlatılması gerektiğini ifade etti. Sekmen, "Dünyamız da maalesef istenmeyen gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler bizim çevremizde oluyor. Bizim, ülke olarak çok dikkatli olmamız gereken bir dönem Özellikle dış politikayı ve güvenlik politikalarını çok iyi anlamalıyız. Mete Yarar gibi güvenlik uzmanlarımız sayesinde vatandaşlarımız iç ve dış güvenlik politikalarını daha iyi anlayarak bilgi sahibi oluyor. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaptıkları programları beğeni ile takip ediyoruz" dedi. Yarar da, Başkan Sekmen'e teşekkür ederek, Erzurum ile ilgili düşüncelerini aktardı. Yarar, "Erzurum çok güzel bir şehir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra Belediye hizmetleri de çok güzel. Başkanımız projelerini anlatırken gerçekten heyecanlandım. Birçok yatırım yapılmış. İnşallah çok daha güzel çalışmalar yapılacak" diye konuştu. Bu arada Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar kendi kaleme aldığı "Darbenin Kayıp Saatleri" adlı kitabını Başkan Sekmen'e hediye etti.