15.07.2017 10:37:52

Güvenlik korucularına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Mehendi bölgesinde yol araması yapan güvenlik korucularına yönelik olarak örgüt mensuplarınca yapılan roketli saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2'si ise yaralandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14.07.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Aktütün Mehendi bölgesinde yol araması yapan güvenlik korucularına yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. 2 güvenlik korucusu ise yaralanmış olup, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye takviye birlikler, İHA'lar ile taarruz helikopteri sevk edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.