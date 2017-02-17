17.02.2017 13:17:04

Güvenlik Konferansı'na güvenlik alarmı

Bu yıl 53.'sü düzenlenen ve bugün başlayan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı için polis alarm durumuna geçirildi.

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Bu yıl 53.'sü düzenlenen ve bugün başlayan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı için polis alarm durumuna geçirildi.19 Şubat'a kadar devam edecek olan konferansın güvenliğini sağlayabilmek için 4 bin polis 24 saat esasına göre görev yapacak. Münih polisi düzenlediği toplantıda konferans için alınan önlemleri anlatırken, çeşitli protesto eylemlerinin olacağı Münih'teki vatandaşlara polise yardımcı olma çağrısı yaptı. 60 ülkeden 500 önemli konuğa ev sahipliği yapacak olan Münih'te Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı bölgenin tamamen kapatıldığı, özel kimliği olmayanların bu bölgeye giremeyeceği duyuruldu. Bir önceki yıla oranla güvenlik önlemleri arttırıldı.34 protesto gösterisi yapılacakMünih Güvenlik Konferansı paralelinde şehirde 34 ayrı protesto gösterisi için müsaade alındığını açıklayan Münih polisi, bu akşam ABD'ye karşı iki gösterinin olacağını, yarın ise Güvenlik Konferansı karşıtı Claus Schreer'in çağrısı üzerine dört bin kişinin katılması beklenen bir yürüşüş yapılacağını, buna paralel olarak da şehirde insan zinciri eylemi yapılacağını bildirdi. NATO karşıtlarının "NATO defol" protestosunun da önemli eylemlerden birini oluşturacağını açıklayan polis, Barış Hareketi ismi altındaki grubun da eylemine çok sayıda eylemcinin katılmasının beklendiğini kaydetti. Polis, halkın toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isterken, protestolar nedeniyle birçok caddenin trafiğe kapatılacağını, halkın polise yardımcı olması konusunda çağrıda bulundu.