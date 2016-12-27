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27.12.2016 12:56:15
Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı
Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı
Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı
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Galatasaray'ın efsane formaları yeniden satışta
Galatasaray tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.
27.12.2016 13:09:26
Uyuşturucuyla yakalanan kişi Türkiye’den özür diledi
Eskişehir tarihinin 164 kilo 242 gram ile yakalanan en yüklü uyuşturucu madde sanığı, bugünkü duruşmada 'Türkiye’den özür diliyorum' dedi.
27.12.2016 13:03:43
Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek en fazla görev verilen hakemler oldu.
27.12.2016 12:49:35
Suriye’deki PKK kampından kaçıp teslim oldular
TSK, Suriye'de PYD kampından kaçan 3 kişinin Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı.
27.12.2016 12:49:08
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit düşen askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
27.12.2016 12:27:30
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen astsubaylar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
27.12.2016 12:16:08
HDP ve DBP Kars İl Başkanları tutuklandı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.
27.12.2016 12:08:59
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HABERLERİ
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
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