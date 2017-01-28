28.01.2017 18:34:40

'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'

45. Başkan Turmp'ın 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması, Türkiye tarafından mercek altında... Çünkü oluşturulacak bir bölge Türkiye'yi direkt olarak ilgilendiriyor. Basın da 'bu bölgenin neresi olacağını' araştırıyor. Şimdiden öne çıkan tek bir bölge kalıyor...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler kuracağım" açıklaması sonrası “Yabancıların Terörist Saldırılarından Ülkeyi Korumak” başlıklı başkanlık taslağı ABD medyasına sızdırıldı. Taslakta bir ifade var ki hayli dikkat çekici:

"Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlanmasını..."

Bu ifadeyi bugünkü köşesine taşıyan Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, söz konusu cümlede “komşu ülkeler” ibaresinin dikkat çektiğini yazdı.

SURİYE'NİN KOMŞULARı

Sarıkaya, Suriye'nin komşularını şu şekilde sıraları: "Ürdün, İsrail, Lübnan, Irak ve Türkiye..."

"Türkiye, İsrail, Lübnan ve Ürdün'de de olmayacağına göre" diyen Sarıkaya, "geriye sadece Irak kalıyor" dedi.

SADECE SURİYE'DE OLMAYACAK?

"Buradan yola çıkarak, güvenli bölgenin sadece Suriye ile sınırlı kalmayıp Irak'ı da kapsayacağı aşikâr" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

NERELERDE OLAMAZ?

"Batıda İsrail-Lübnan sınırına yakın bölgede olmasının olanağı yok; çünkü Rusya ve İran ile Şam rejimi bölgeye hâkim. Türkiye sınırına yakın olan İdlib bölgesinde ise Oytun Orhan'ın da dün vurguladığı gibi “El Nusra gittikçe tam hâkimiyet sağladı”; buranın güvenli bölge ilan edilip uçuşa kapatılması olanaksız. Benzer şekilde Rakka'nın üstü ve altında kalan Orta ve Güney'de DEAŞ var...Fırat Kalkanı'nın yürütüldüğü Çobanbey'den El Bab'a kadar olan bölgeyse Türkiye destekli ÖSO güvencesinde..."

GERİYE TEK BİR BÖLGE KALIYOR...

"Bu durumda geriye tek bölge kalıyor, PYD'nin hâkim olduğu Suriye'nin kuzeyindeki Afrin, Kobani, Cezire bölgeleri ile Irak içindeki Sincar bölgesi."

TRUMP'IN KABİNESİ

Irak'ın kuzeyinde Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 1991 sonrası oluşum sürecini hatırlatan ve bu plana benzediğini söyleyen Sarıkaya, Trump'ın kadrosunda ağırlığı hissedilen generallerin bir zamanlar Ortadoğu'da görev yaptıklarını da ayrıca not düştü...



TÜRKİYE BASINININ GÜNDEMİNDE



Öte yandan Hürriyet'ten Uğur Ergan ve aynı gazetenin yazarlarından Murat Yetkin, konuyu haberleştirmiş, Trump'ın açıklamalarını, Rusya ve Ankara2nın temkinli yaklaşımını gö zönünde bulundurarak bu bölgenin "PYD'nin hakimiyetindeki alan" olabileceğini yazmıştı.

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