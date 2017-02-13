13.02.2017 13:51:45

Güvenceder Başkanı Kaya: 'Sigortacılık sektörü destek bekliyor'

İnsan Hakları ve Sigortacılık Mağdurları Dayanışma Derneği (Güvenceder) Başkanı Bekir Kaya, 'Sebze fiyatlarındaki artışı gündemine alan hükümet yetkililerinden ciddi olarak sigortacılık sektörü hakkındaki sorunları gündemine almasını bekliyoruz' dedi.

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İnsan Hakları ve Sigortacılık Mağdurları Dayanışma Derneği (Güvenceder) Başkanı Bekir Kaya, "Sebze fiyatlarındaki artışı gündemine alan hükümet yetkililerinden ciddi olarak sigortacılık sektörü hakkındaki sorunları gündemine almasını bekliyoruz" dedi.Kaya, yaptığı açıklamada, sigortacılık sektörünün zor dönemden geçtiğini vatandaşların da mağdur olduğunu ifade etti.Sektörde, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün son iki yıldaki düzenleme adı altında yaptığı değişikliklerle araç sahiplerini ve acenteleri zor durumda bıraktığını belirten Kaya, "Özellikle zorunlu trafik sigortasında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 12. Maddesine muhalefet ederek fiyatları serbest bırakması büyük sorun oluşturuyor" dedi.Sigorta poliçelerindeki yüksek fiyatlamaların vatandaşların tepkisini çektiğini belirten Bekir Kaya, şöyle devam etti:"Sigorta şirketlerinin birlikte hareket ederek bu fiyatların serbestliğinden yararlandığını ve vatandaşın önüne yüksek poliçe fiyatlarının çıkıyor olması özellikle düşük gelirli kişilerin ekonomilerini sarsıyor. Sebze fiyatlarındaki artışı gündemine alan hükümet yetkililerinden ciddi olarak sigortacılık sektörü hakkındaki sorunları gündemine alması ve neredeyse zorunlu ihtiyaç haline gelen araçların zorunlu sigorta fiyatlarının Hazine tarafından enflasyona uyumlu olarak düzenlenmesini beklemekteyiz. Sigortacılık sektöründe araç sahipleri, acenteler ve eksperler sektördeki sıkıntılardan etkilenmektedirler. Denetim mekanizmasının elden geçirilmesi ve Sigorta denetleme kurulunun işlerliğinin sağlanması acil olarak gerekmektedir."