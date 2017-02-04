04.02.2017 11:26:42

Güven'den Başkan Yaman'a ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda göreve başlayan Necmi Güven, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda göreve başlayan Necmi Güven, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.Yıllar önce Bayırköy Çok Programlı Lise'de görev yapan Güven'in ziyaretinde karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken, yapımı tamamlanan projeler yerinde incelendi. Başkan Yaman, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Yıllar öncesinde Bayırköy Çok Programlı Lisemizde görev yapan eski bir dost ve kardeşim dediğim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Sekreteri Necmi Güven, bizleri ziyaret etti. Ziyarette güncel konulara değindik. Beldemizdeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yapımı devam eden ve tamamlanan projelerimizi yerinde inceledik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Başkan Yaman ziyaretin anısına Güven'e hediye takdiminde bulundu.