23.02.2017 10:18:01

Gürültü çıkaran baca itfaiye ekipleri tarafından söküldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rüzgarlı havada geceleri ses çıkararak gürültü kirliliği yapan kullanılmayan bir baca, şikayet üzerine itfaiye ekipleri tarafından söküldü.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rüzgarlı havada geceleri ses çıkararak gürültü kirliliği yapan kullanılmayan bir baca, şikayet üzerine itfaiye ekipleri tarafından söküldü.Gazibey Mahallesi Yeniyol Sokak'ta ikamet eden emekli Recep Can, rüzgarlı günlerde evinin yanındaki galvaniz bacaların gürültünün uykularını kaçırdığını belirterek itfaiye ekiplerini aradı. Can'ın şikayeti üzerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarlı havalarda gürültü kirliliği yapan kullanılmayan galvaniz bacayı sökerek ortadan kaldırdı.Bacaların ortadan kalkmasıyla rahatladığını söyleyen Recep Can, "Galvaniz baca gürültüsü nedeniyle 6 aydır evde rahat uyuyamıyordum. İtfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar, bacaları söktüler. Allah razı olsun, rahata kavuştum" dedi.