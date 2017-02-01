01.02.2017 10:47:56

Gürsuspor Stadyumu'na 2 milyonluk makyaj

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL Ligi) yükselen Gürsuspor'un tesislerini 2 milyon TL'lik harcamayla sil baştan yeniliyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL Ligi) yükselen Gürsuspor'un tesislerini 2 milyon TL'lik harcamayla sil baştan yeniliyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, amatör spora olan desteğin süreceğini söyledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte Gürsuspor Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Recep Altepe, Bursa'nın sporda Avrupa standartlarını yakaladığını ifade etti. Bursaspor'un yanı sıra amatör spor takımlarını her branşta desteklediklerini söyleyen Başkan Altepe, şu ana kadar 230'un üzerinde tesisi sporcu ve sporcu adaylarıyla buluşturduklarını hatırlattı. Tüm ilçelerde spor alt yapısının geliştirilmesi konusunda büyük gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Recep Altepe, "Bir yandan Bursaspor'a sahip çıkarken diğer yandan bütün amatör sporumuzu destekleyici çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle tesis konusunda bu dönem büyük bir hamle oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak neredeyse her mahalleye yürüme mesafesinde tesis kazandırdık" dedi.Gürsuspor'un çıktığı müsabakalarda başarı göstererek BAL Ligi'ne yükseldiğini kaydeden Recep Altepe, Gürsuspor'un yetersiz kalan tesislerini 2 milyon TL'lik yatırımla yenileme ve kapasitesini artırma kararı aldıklarını belirtti. Başkan Recep Altepe, "Belediyemiz Gürsuspor Stadyumu'nu komple ele aldı. Buradaki eksikliklerin giderilmesi, saha çevresinin düzenlenmesi, çevre çitlerin yapılması, tribünlerin inşa edilmesi çalışmaları sürecek. İnşallah gerçek anlamda bir stadyuma dönecek. Soyunma odaları, diğer sosyal alanları ve çevresiyle birlikte ilçeye yakışacak. Gürsumuza, amatör sporumuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, yapılan yatırım dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Işık, Gürsuspor'un tarihinde ilk kez BAL Ligi'ne çıktığını kaydetti.