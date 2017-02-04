04.02.2017 11:19:41

Gürsu'da hamsi festivali

Bursa'nın Gürsu Belediyesi ve Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Hamsi ve Yöresil Ürünler Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

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Bursa'nın Gürsu Belediyesi ve Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Hamsi ve Yöresil Ürünler Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.31 Ocak tarihinde başlayan festival 5 Şubat Pazar günü Gürsu Kent Meydanı'nda mahalli sanatçıların sahne alması ve 1 ton hamsinin ikram edilmesinin ardından sona erecek. Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalde açılan stantlarda Trabzon'a mahsus ürünler tanıtıldı.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizdeki Trabzonlular'ın kendi kültürlerini tanıttıkları festival, Gürsu'nun kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri oldu. İlçe halkımızı kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle faaliyetlerle buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreçte, bizi biz yapan değerlerimizi pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Gürsu, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı bir yer. Birlik ve beraberliği sağlayan böyle faaliyetlerimize desteğimiz sürecek" dedi.