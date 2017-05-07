07.05.2017 12:12:53

Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, partisinde son günlerde yaşanan çatlaklar için 'tuzak kuruluyor' dedi.

CHP'de önce Baykal'ın "Genel başkan ya adaylığını açıklamalı ya da bırakmalı" sözleri, sonra Muharrem İnce ile Fikri Sağlar'ın CHP yönetimini eleştiren çıkışları, son olarak da Selin Sayek Böke'nin istifa etmesi ortalığı karıştırdı.

Gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olan Gürsel Tekin 'tuzak' dedi.

CHP'nin ikinci adamı Gürsel Tekin CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katıldı.

"CHP'YE TUZAK KURULUYOR"

Tekin, programda yaptığı açıklamada son günlerde CHP'de yaşanan ve dün Selim Sayek Böke'nin istifasıyla tırmanan kriz hakkında; "Arkadaşlarımız şikâyetlerini yanlış yere söyledi. Hükümet ne zaman sıkışsa CHP'de bir gedik açılıyor, yaşananlar hükümetin tuzağıdır" ifadelelerini kullandı.