24.02.2017 19:47:48

Gürpınar Anadolu Lisesine bilgisayar desteği

Türk Telekom çalışanları, Van'ın Gürpınar Anadolu Lisesine bilgisayar bağışında bulundu.

Türk Telekom çalışanları, Van'ın Gürpınar Anadolu Lisesine bilgisayar bağışında bulundu.Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, teknolojinin gücünden faydalanarak 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunma vizyonuyla hareket eden Türk Telekom, Gürpınar Anadolu Lisesine 30 bilgisayar bağışladı. Bağışlanan bilgisayarların okuldaki kurulumu, gönüllü Türk Telekom çalışanları tarafından gerçekleştirildi.Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç'un katılımı ve Türk Telekom çalışanlarıyla birlikte bilgisayarların teslimini gerçekleştiren Türk Telekom Van İl Müdürü Abdulselam Kılıç, eğitimin geleceğine teknolojinin yön vereceğini vurguladı. Türk Telekom'un eğitim ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerini Türkiye'nin her köşesinde kullanıma sunduğunu belirten Abdulselam Kılıç, "Tüm dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ekonomik kalkınma üzerinde bir lokomotif işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Türk Telekom olarak Türkiye'nin her yerinde, herkesin teknolojinin nimetlerinden faydalanması, bilişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanması ve gerekli eğitimleri alabilmesi için çalışıyoruz. Gençlerimizin en büyük potansiyelimiz olduğuna ve üretken bireyler yetiştirmenin önemine olan inancımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.Türkiye'nin 81 ilinde 33 bini aşkın çalışanı ile teknolojinin gücünden faydalanarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına çalışanlarını da dahil eden Türk Telekom, Türkiye'nin her ilinde gönüllülük faaliyetlerini sürdürüyor.