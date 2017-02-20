20.02.2017 09:40:08

Güroymak'ta klimalı durak dönemi

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için ilçenin değişik noktalarına 6 adet klimalı durak yerleştirdi.

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Bitlis'in Güroymak Belediyesi, vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için ilçenin değişik noktalarına 6 adet klimalı durak yerleştirdi.Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, klimalı durakları inceleyerek, burada dolmuş bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Alibeyoğlu, kayyum olarak atandıktan sonra ilk icraatlarının vatandaşın sıkıntılarını gidermek olduğunu söyledi. Alibeyoğlu, "Malumunuz 28 Kasım itibari ile Güroymak ilçesine kayyum olarak görevlendirildik. İlk etapta vatandaşımıza dokunacak ve sıkıntılarını giderecek hizmetlere ağırlık veriyoruz. Bilindiği üzere ilçemizde kış şartları çok ağır geçiyor. Kar çok fazla yağıyor ve çok ciddi manada soğuk geçen bu kış şartlarında seyahat eden vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu seyahat edebilmeleri için ilçemize 6 adet klimalı durak yerleştirdik. İnşallah bu hizmetimizle Güroymaklı kardeşlerimiz daha rahat ve daha konforlu bir seyahat yapacaklar. Bu durakların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi burada devletle vatandaşın el ele vererek kenetlenmesini görüyoruz. Devletimizin destekleri ile daha güzel hizmetleri önümüzdeki süreçte inşallah hayata geçireceğiz. Güroymaklı kardeşlerimizin hizmetlerin en güzeline layık olduklarını biliyoruz. Devletimizin bize sağlamış olduğu imkanları en etkin ve verimli bir şekilde Güroymaklı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.Durakta bekleyen vatandaşlara da hitap eden Alibeyoğlu, "Teröre pirim vermeyelim. Ülkemizin birliğine, dirliğine kasteden hainlere geçit vermeyelim. İnşallah bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Devletimizin sunmuş olduğu hizmetleri sizlere getireceğiz" diye konuştu.Durakta dolmuş bekleyen vatandaşlar ise kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'na teşekkür ederek, "Özellikle engellilerimiz ve yaşlılarımız için bu çalışma çok iyi oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle hizmetler geldiği müddetçe belimiz asla yere gelmez. Bizler fazla bir şey istemiyoruz; sağlık, huzur ve hizmet istiyoruz" dediler.