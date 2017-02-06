06.02.2017 10:19:37

Güroymak'ta karla mücadele çalışması

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor.

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Bitlis'in Güroymak Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor.Güroymak Belediyesi, özellikle eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla öğrencilerin zorluk yaşamamaları için kar temizleme çalışmaları okul alanlarında da devam ettiriyor. Yapılan hummalı çalışma neticesinde ilçe genelindeki tüm mahalle, sokak ve caddelerin ulaşıma açıldığını belirten Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, karla mücadele çalışmalarının şu anda ise okulların bahçeleri ve kaldırımlarda devam ettiğini söyledi. Sorun yaşanmaması için belediye olarak geceli gündüzlü karla mücadele çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Alibeyoğlu, "İş araçlarının girebileceği yerlere iş araçlarıyla, girilemeyen yerlere ise belediye karla mücadele işçileri tarafından kar temizliği yapılıyor. Belediye olarak olası tüm durumlar için gerekli önlemlerin aldık" dedi.