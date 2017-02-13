13.02.2017 15:21:32

Güroymak'ta güvenlik korucusu alınacak

BİTLİS (İHA) â€' Bitlis'in Güroymak ilçesinde korucu alımı yapılacağı bildirildi.

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BİTLİS (İHA) â€" Bitlis'in Güroymak ilçesinde korucu alımı yapılacağı bildirildi.Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, emekli olacak korucuların yerine yeni güvenlik korucuları alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde 49, Budaklı köyünde 4, Oduncular köyünde 2, Yamaç köyünde 1, Saklı köyünde 2, Yemişveren köyünde 1, Cevizyatağı köyünde 3, Çayarası köyünde ise 1 korucu alımı yapılacak" denildi.Güvenlik korucusu sayılarını takviye etmek ve operasyonlarda görevlendirmek maksadıyla genel korucu alımı ile ilgili olarak Günkırı beldesinden 20, Değirmen köyü Köşk mezrasında 6, Çayarası köyü Akbulut mezrasında 4 olacak şekilde alım yapılacağı da ifade edilen açıklamada, müracaatların 10 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 20 Şubat 2017 günü saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.Başvuruların Güroymak Jandarma Komutanlığına yapılacağı belirtilen açıklamada, "İlanda belirtilen göreve alımda aranacak şartlar dikkate alınacak olup, güvenlik araştırması, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavından geçirilerek alım yapılacaktır" denildi.