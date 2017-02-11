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Gürkan: 'Çok büyük bir tehlike atlattık'
11.02.2017 18:21:41

Gürkan: 'Çok büyük bir tehlike atlattık'

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, hasar gören doğal gaz borusunun bulunduğu bölgenin yakınlarında bir akaryakıt istasyonu ve depolama tesislerinin bulunması nedeniyle çok büyük bir tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, hasar gören doğal gaz borusunun bulunduğu bölgenin yakınlarında bir akaryakıt istasyonu ve depolama tesislerinin bulunması nedeniyle çok büyük bir tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Samsun'da kara yolunda yapılan çalışmadan dolayı doğal gaz borusunun hasar görmesiyle birlikte yaşanan gaz kesintisi hakkında MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan'dan açıklama geldi. Oda binasında basın toplantısı düzenleyen Kadir Gürkan, "Bu sabah saat 03.30 sularında Samsun- Ordu devlet kara yolunda yapılmakta olan yol çalışmaları esnasında forekazık yapımı esnasında 20"lik çelik Samsun doğal gaz dağıtım hattına zarar vermek sureti ile İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerimizin doğal gaz akışı kesilmiştir. Ondokuzmayıs Sanayi Sitesi Bayraktar Caddesi ve Bandırma Vapuru arasındaki çelik hatta gazsızlaştırma çalışmalarına başlayan dağıtım firmamız SAMGAZ teknik ekipleri 1-1,5 saat içerisinde çelik hattın kaynaklı tamirat işlemine başlayacağını öğrendik. Tahribatın meydana geldiği bölgenin yaklaşık olarak 100 metre civarında bir akaryakıt istasyonumuzun bulunduğunu ve akaryakıt depolama tesislerine yakın olduğunu dikkate aldığımızda çok büyük bir tehlikeyi atlattığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Gürkan şöyle devam etti: "Olayın gerçekleştiği saatlerden itibaren sürekli diyalog içerisinde bulunduğumuz SAMGAZ yetkilileri sorunun çözümüne yönelik özverili çalışmalarını gözlemlemekteyiz. İlk etapta tahribat gören çelik borunun tamiratı devamında ise Canik, İlkadım ve Atakum bölgesinde bulunan 29 bin 177 binamızın doğal gaz regülatörlerinin acil müdahale ekipleri tarafından tek tek, kontrollü bir biçimde gaz verilmesi sureti ile arızanın giderilmesine SAMGAZ teknik ekiplerince çalışılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanmakta olan arızanın boyutuna dikkat çekmek adına söylemek gerekirse, yaklaşık 30 bin binanın doğal gaz kullandığı Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimizde 29 bin 177 bina doğal gaz kullanamamaktadır."

MMO'dan destek

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak SAMGAZ ekiplerine odalarına kayıtlı doğal gaz iç tesisat mühendislik firmalarından 12 ekip, oda çalışanlarından ise 3 ekip oluşturarak çalışmalara destek sağlamak üzere SAMGAZ yetkililerine bildirdiklerini ifade eden Kadir Gürkan, "Vatandaşlarımızı dağıtım firmasından güvenli bir şekilde doğal gaz arzı güvenli bir şekilde yapıldığı açıklanana kadar doğal gaz ile çalışan ocaklarını, sobalarını ve benzeri kapalı durumunda tutmaları konusunda uyarmak istiyoruz. Aksi durumda doğal gaz zehirlenmelerinin ve patlamalarının olabileceğini söylemek istiyoruz. Bu soğuk kış gününde halkımızın bir an önce güvenli bir şekilde doğal gaz kullanımına geçebilmesi için üyelerimiz ve çalışanlarımız ile yapılan çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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