29.12.2016 12:24:26

Güreşte 2016 rekor yılı oldu

Güreşte 2016 yılında rekor kırıldı. Türkiye, uluslararası şampiyonalarda toplam 423 madalya kazandı

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Güreşte 2016 yılında rekor kırıldı. Türkiye, uluslararası şampiyonalarda toplam 423 madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Milli Güreş Takımlarının dünyanın en iyi takımları arasında olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız ise en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin başarılı spor dallarından olan güreş 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. Özellikle bu yıl dünyanın en büyük ve en prestijli spor organizasyonu olan Rio Olimpiyat Oyunlarında Milli Güreş Takımlarımız yarım asır sonra 5 madalya birden kazanarak zor günlerden geçen milletimize büyük gurur yaşattı.MİLLİ TAKIMLAR 31 TURNUVAYA KATILDI, 423 MADALYA KAZANDIMilli güreşçilerimiz bu yıl katıldığı 31 uluslararası şampiyonada adeta rakiplerine minderi dar ederken, sırtını da yere getirtmedi. Güreşçilerimiz şampiyonalarda 126 altın, 105 gümüş ve 192 bronz madalya ile toplam da 423 madalyayı ülkemize kazandırdı.AYDIN: "BU BAŞARILAR BİZİM İÇİN SADECE BAŞLANGIÇ"Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Milli Güreş Takımlarının dünyanın en iyi takımları arasında olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız ise en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi."MİLLİ TAKIMLARIMIZA DÜNYA STANDARTLARINDA KALİTEYİ GETİRDİK"Türk güreşinin son zamanlarda iyi bir ivme yakaladığına dikkat çeken Aydın, sözlerine şöyle devam etti:"Bir buçuk yıl gibi kısa sürede hayata geçirdiğimiz projeler, sporcularımıza verdiğimiz güven ve milli takımlarımızı dünya standartlarındaki kaliteye kavuşturmamız en yüksek seviyeye taşıdı. Yani sporcularımız bugün psikoloğuyla, özel sporcu diyetisyeniyle, kondisyoneriyle ve sporcusunu tanıyan özel hekimiyle tam bir uyum içinde turnuvalara hazırlanıyor. Bugünün şartlarında sporcu için sadece güç ve zeka yetmiyor. Sporcu mindere çıktığı zaman vücudunun gerekli besin öğelerini, vitaminini, proteinini tam almış olması lazım, kondisyonunun bir maç süresinin son saniyesine kadar en yüksek düzeyde olması lazım, bunun yanı sıra sporcunun psikolojisi o turnuvayı kaldırabilecek seviyede olması lazım. Ancak bunların hepsi bir araya geldiğinde başarı sağlanabilir. İşte biz bu süreçte bunu yaptık. Bugün Dünya Şampiyonasında olsun, Avrupa'da ve Olimpiyatlarda olsun hep zirveyi kovaladık. 52 yıl aradan sonra ülkemize 5 madalya, 18 yıl aradan sonra ise dünya şampiyonasında 3 Dünya şampiyonluğunu kazandırdık. İnşallah bunlar bizim için daha başlangıç.""2017'DE MİLLİ TAKIMLARA GETİRDİĞİMİZ İMKANLARI ALTYAPIDA UYGULAYACAĞIZ"Aydın, "Şimdi A Milli Takımlarımıza getirdiğimiz imkanları altyapıdaki (Gençler ve Yıldızlar) Milli Takımlarımıza uygulamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili kurullarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık projelerimizi hazırladık. İnşallah bu yılın başından başlamak üzere tek tek hayata geçireceğiz. Böylece kısa bir süre sonra Milli Takımlarımızı başarıda altyapısıyla ve üst yapısıyla tamamen en üst seviyeye çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.