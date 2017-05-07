SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Güreşte '1949 ruhu' yakalandı
07.05.2017 23:52:33

Güreşte '1949 ruhu' yakalandı

Şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyon tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısına ulaştı- TGF Başkanı Aydın: 'İstiklal Marşımızı Avrupa'ya ezberlettik. Tarihi bir başarıya daha imza attık'

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Novi Sad kentinde 6 gün süren organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.

Türkiye, 68 yıl önce İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Novi Sad'da yeni bir tarih yazan Güreş Milli Takımı'nda Taha Akgül, Soner Demirtaş, Rıza Yıldırım, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, altın madalyaya uzandı.

Metehan Başar gümüş, Süleyman Atlı, Selim Yaşar ve Aslan Atem de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, takım halinde serbest stilde 3. olurken, grekoromende 4'üncü, kadınlarda ise 8. sırada yer aldı.

Şampiyonada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest Milli Takımı da 24 yıl sonra en iyi derecesini elde etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül 5'inci, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp de Avrupa'da 7. kez kürsünün zirvesine çıktı.

Geçen yıl Riga'da, Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandıran Yasemin Adar, yeni bir rekora imza attı. Mili sporcu, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.


- Aydın: "Büyük bir ivme yakaladık"


Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Kazanılan madalyalardan dolayı mutlu olduklarını belirten Aydın, "İstiklal Marşımızı Avrupa'ya ezberlettik. Tarihi bir başarıya daha imza attık. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibi, yönetimdeki arkadaşları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, güreşte son dönemde elde edilen başarılara işaret ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güreş ileriye gitti. Büyük bir ivme yakaladık. İnşallah bu başarı devam edecek. İslami Dayanışma Oyunları'nda haftaya ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Orada da altın madalyalar alacağız, İstiklal Marşımızı okutacağız." diye konuştu.


    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları