30.12.2016 10:55:26

Güreş Milli Takımı'nın yeni mayoları belli oldu

Türkiye Güreş Milli Takımlarının kurumsal yeni mayosu belli oldu

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Güreş Milli Takımlarının kurumsal yeni mayosu belli oldu.Turkuaz renkte dizayn edilen yeni mayoyu milli sporcular 2017 yılından itibaren uluslararası arenalarda kullanmaya başlayacak.Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından tüm ülkelere gönderilen yazıda güreşçilerin mayosunun tek tiplikten çıkması ve her ülkenin kendisini temsil edecek mayoların tasarlanması yönünde bir standart getirtti. Buna göre UWW tarafından onaylanan Türkiye Güreş Milli Takımı önümüzdeki sezon mindere şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak kurumsal yeni mayosu da belli oldu.DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TEST EDİLDİMayolar, geçtiğimiz aylarda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda test edildi. Yapılan testin başarıyla geçen yeni mayo 2017 yılından itibaren tüm uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.YENİ MAYO YÜKSELİŞİ, CESARETİ VE YENİLİKÇİLİĞİ YANSITIYORMilli Takımın yeni mayosunda dikkat çeken detay, Türkleri temsil eden turkuaz rengi seçildi. Mayonun üzerinde kültürel detaylar barındıran ve Türkiye'nin 2016 yılında elde ettiği başarılarla uluslararası arenadaki yükselişini yansıtan, yenilikçi ve cesur yeni mayosuna kavuştu.MOZAİK DESEN KULLANILDIMayolar göğüs kafesinde siyah zemin üzerine ay-yıldızlı bayrağa sahip. Göğsün altından dizlere kadar turkuaz renginin üzerine büyük bir ay ve etrafında büyük küçük yıldızlar yer alıyor. Mayonun diz kısmına gelen yerde ise mayonun mavi ya da kırmızı olduğu belli oluyor. Mayonun her iki tarafında koltuk altından aşağıya kadar inen siyah şeritler yer alıyor. Bu şeritlerde ise Türk mimarisinin en önemli parçalarından birisi olan karmaşık mozaik desenlerinden ilham alındı. Desende birliktelik, buluşma, sinerji, büyüme, uyum, inovasyon, dünya ve hem doğu hem batı desenleri kullanıldı.Bu yeni mayo milli gururu temsil ederken, güreşçilere kumaş dokuma, performans teknolojisi, nem yönetimi ve rahat hareket edebilmeyi sağlıyor.