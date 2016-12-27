27.12.2016 19:10:28

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aydın ve Yıldız'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'teki güreş sporu ile ilgili güzel fikir alışverişlerin yapıldığı ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede; 'Eski lise yıllarından okul arkadaşım olan Güreş Federasyonu Başkanımız sayın Musa Aydın ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Aslan Yıldız ile bir araya geldik. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan misafir etmekten büyük mutluluk ve onur duyduk. Konuklarımız ile birlikte şehrimizin güreş sporu noktasındaki gelişimini değerlendirdik. İnşallah güreşin gelişimine ilişkin olarak Güreş Federasyonumuz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ile ele ele vererek güzel başarılar elde etmek için çalışacağız' dedi.'Söğüt törenlerinde ata sporu güreşin yer alması için gayret gösteriyoruz'Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret hakkında ayrıca, 'Söğüt törenlerine ilişkin olarak ata sporumuz güreşin de yer alması noktasında valiliğimiz ve ilgili kurumlar ile istişare ederek girişimde bulunduk. İnşallah güreş sporu ile ilgili sevindirici gelişmeler olacaktır. Teşrifleri ile bizleri onurlandıran Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın beye teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretin sonunda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo ile Bilecik seramiğinden yapılmış kahve fincanı takımı hediye etti.