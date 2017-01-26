26.01.2017 16:40:38

Gürcistan'dan getirilen araçlara dikkat

Mersin'de jandarma ekipleri, Erdemli, Mut ve Silifke'de gerçekleştirdiği 7 operasyonda, Gürcistan plakalı 7 kaçak araç ele geçirdi. Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de jandarma ekipleri, Erdemli, Mut ve Silifke'de gerçekleştirdiği 7 operasyonda, Gürcistan plakalı 7 kaçak araç ele geçirdi. Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak araçlara yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Mersin'de ucuz fiyatla lüks araca binmek isteyen vatandaşların Gürcistan'da anlaştıkları kaçakçılar aracılığıyla yanıltıcı işlemlerle Türkiye'ye lüks araç getirildiği bilgisini alan ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, Erdemli, Mut ve Silifke ilçesinde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan getirilen 7 Gürcistan plakalı araç ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi ise adliyeye sevk edildi.