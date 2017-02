10.02.2017 19:09:03

Gürcistan'dan Bursa'ya işbirliği çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Gürcistan Kvemo Kartli Valisi Paata Khizanasvili ile Rustavi Belediye Başkanı David Jiqia, Bursa ile Gürcistan arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmek istediklerini belirterek, sosyal, kültürel ve sanayi alanlarında da işbirliğine hazır olduklarını söyledi.Dünya Karapapak Türkleri Birliği'nin davetlisi olarak Gürcistan'dan Bursa'ya gelen Gürcistan Kvemo Kartli Valisi Paata Khizanasvili ile Rustavi Belediye Başkanı David Jiqia, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ile görüştü. Gürcistan Kalkınma Ajansı Başkanı Mikheil Gurtsjaia, Teknik Koordinatör Kakha Afciauri ve Tercüman Anar Süleymanov ile Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Seyfullah Türksoy, Genel Sekreter Selahattin Turan, Gürcistan Selam Hayriye Cemiyeti Başkanı Maya Recepova da ziyarete katıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Tarihi Belediye Binası'nda kabul ettiği konuklarına, Bursa'yı tanıttı. Bursa'nın değerlerinden bahseden Karlık, yerli üretim başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin kenti geleceğe taşıyan yatırımlarını da anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman dostlarının yanında olduğunu vurgulayan Karlık, Bursa'nın her zaman desteğe hazır olduğunu ifade etti.Yatırımcılara davetGürcistan Kvemo Kartli Valisi Paata Khizanasvili ile Rustavi Belediye Başkanı David Jiqia da Bursa'yı çok beğendiklerini belirterek, Bursa ile Gürcistan arasında ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve sanayi gibi her alanda ülkelerarası ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı. Gürcistan'da kullanılmak üzere ilk etapta Bursa'dan otobüs almak istediklerini ifade eden Vali Khizanasvili, yerli üretim başta olmak üzere ülkeye değer katacak tüm sektörlerde Bursalı yatırımcıları da ülkelerine davet etti. Khizanasvili, ülkelerinde güvenli bir ortam ve kaliteli yaşam standartları olduğunu da sözlerine ekledi. Ziyaretin sonunda Başkanvekili Karlık, konuklarına Bursa'ya özgü hediyeler verdi.