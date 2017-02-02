03.02.2017 02:06:31

Gürcistan'da vize muafiyeti sevinci

AP, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahat için vize muafiyeti sevinçle karşılandı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizelerin kaldırılması kararı alınmasının ardından başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi ve Barış Köprüsü, Avrupa Birliği (AB) bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararının 66'ya karşı 553 oyla kabul edildiğini duyan Gürcü vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Tiflis'in sembollerinden, Mtatsminda Tepesi'ndeki Tiflis Kulesi ve Kura Nehri üzerinde bulunan Barış Köprüsü, AB bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

AP Genel Kurulunda verilen vize muafiyeti kararı, akşam saatlerinde Tiflis'in merkezinde düzenlenen bir konserle kutlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder