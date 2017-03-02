03.03.2017 00:14:19

Gürcistan'da Rustavi 2 davası sonuçlandı

Yüksek Mahkeme, ülkenin en popüler televizyon kanallarından Rustavi 2'nin hisselerinin yüzde 60'ının kanalın eski sahibi Khalvaşi'ye verilmesine hükmetti

Gürcistan'da Yüksek Mahkeme, televizyon kanalı Rustavi 2 davasında kanalın hisselerinin yüzde 60'ının eski sahibi Kibar Khalvaşi'ye verilmesine hükmetti.

Başkent Tiflis'te Yüksek Mahkeme, Rustavi 2'deki hisselerini geri almak için eski sahibi Khalvaşi tarafından açılan davada nihai kararını açıkladı.

Yüksek Mahkemenin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Rustavi 2'nin hisselerinin yüzde 60'ının Khalvaşi'ye, yüzde 40'ının da Panorama Ltd'ye devredilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, nihai kararının temyiz edilemeyeceği belirtildi.

Yüksek Mahkemesi'nin akşam saatlerinde verdiği kararını değerlendiren Rustavi 2'nin yönetimi, hükümeti mahkemeye "baskı" kurmakla suçlayarak bugün verilen kararın "siyasi" bir karar olduğunu savundu. Rustavi 2'nin Genel Müdürü Nika Gvaramia, Gürcistan Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin kararını protesto eden muhalefet parti liderleri, sivil toplum hareketi liderleri ve bazı vatandaşlar Rustavi 2 binası karşısında toplandı. Muhalefet liderleri, Rustavi 2'nin yayın politikasının sürdürülmesinin ülkede basın özgürlüğü için önemli olduğunu ifade ederek, mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Mahkeme kararını değerlendiren Khalvaşi ise, kanalın halka hizmet edeceğini ve taraflı olmayacağını belirtti. Khalvaşi, kanalın müdürü Gvaramia'yi mahkemenin verdiği karara uymaya çağırdı.

Ülkenin popüler kanallarından Rustavi 2'deki hisselerini 2005-2006 yıllarında satan iş adamı Khibar Khalvaşi, Ağustos 2015'te hisselerini geri almak için dava açmıştı. Hisselerin "hükümetin baskısıyla" kendisinden zorla alındığını savunan Khalvaşi, "adaletin yerini bulması için" hisselere yeniden sahip olmak istediğini açıklamıştı.

Rustavi 2'nin Genel Müdürü Gvaramia ise televizyonu susturmak isteyen Gürcistan hükümetinin Khalvaşi'yi yönlendirdiğini iddia etmişti.







