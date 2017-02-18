18.02.2017 19:13:41

Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Münih'te, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Güney Osetya Savaşı'nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Bensouda ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre Gürcistan Başbakanlığının resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Kvirikaşvili ve beraberindeki heyet, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ile yaptıkları basına kaplı toplantıda, UCM tarafından soruşturma başlatılan 2008'deki Güney Osetya savaşında işlenen suçlarla ilgili soruşturma sürecinin detaylarını değerlendirdi.

Kvirikaşvili, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'nin de bulunduğu toplantıda, Güney Osetya savaşında Gürcülere karşı etnik temizlik uygulandığını, Gürcü savaş esirlerinin öldürüldüğünü ifade ederek, insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Gürcistanlı savaş mağduru ailelerin UCM'nin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını umutla beklediklerini söyleyen Kvirikaşvili, soruşturma kapsamında UCM ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Soruşturma sürecindeki iş birliği için Gürcistan tarafına teşekkürlerini ileten Bensouda ise bugüne kadar Rusya'dan iş birliği konusunda cevap alamamalarına rağmen soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

UCM Ön Soruşturma Dairesi, 27 Ocak 2016'ta Başsavcı Fatou Bensouda'yı 2008'deki Güney Osetya Savaşı'nda işlenen suçlarla ilgili soruşturma açma konusunda yetkilendirmişti. Bu kararın ardından UCM, Gürcistan ve Rusya hükümetlerine, ellerindeki kanıtları mahkemeye göndermeleri için bir ay süre vermişti.

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