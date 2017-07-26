26.07.2017 19:38:04

Gurbetçiye hırsız şoku

Tokat'ta bir gurbetçinin lüks aracının camını kırarak içindeki 83 bin lirayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.



Fransa'da inşaat işçisi olarak çalışan Hasan Ay (42) memleketi Tokat'ta evini satarak bankadan parasını çekti. Eşi Sevcan Ay (40) ile daha sonra bir mobilyacı mağazasına gelen Ay, arka koltukta bir poşet içerisinde 83 bin lira bulunan aracını park ederek ayrıldı. Kısa bir süre sonra ses üzerine dışarı çıkan Ay, aracına bulunan parayı çalanların bir otomobille uzaklaştığını gördü. Hırsızların peşinden koşan Ay, dar sokaklarda hızla kaçan aracı durduramadı. Çaldıkları para ile kaçarken şehir içi yolcu midibüsüne çarpan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Hırsızların yakalanması için il genelinde trafik ve jandarma ekipleri olayla ilgili bilgilendirilerek çalışma başlatıldı.



Öte yandan hırsızlık olayı sonrasında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerinden otomobille kaçan hırsızların peşinden koşan vatandaşın görüntüleri yer aldı.