26.02.2017 17:22:55

Gurbetçiler referandumda ne diyecek?

Kritik oylamada yurt dışı seçmenlerin etkisinin çok önemli olduğu biliniyor. Peki, referandumda sandığa gidecek olan bu seçmen kitlesi, son seçimde nasıl hareket etti?

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Konuyu Milliyet için kaleme alan Adil Gür, referandumda oy kullanacak toplam seçmenin yaklaşık yüzde 5'inin yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.



"Bu konuda analizler yapabilmek için yurt dışındaki seçmenlerin son seçimdeki davranışlarına bakılması gerektiğini" söyleyen Gür, 1 Kasım seçimlerinde yurt dışındaki seçmenin yüzde 56.2'sinin AK Parti'ye, 18.2'sinin HDP'ye, 16.4'ünün CHP'ye, 7.1'inin MHP'ye, 2.1'inin ise diğer partilere oy verdiğini yazdı.







Gür, kullanılan geçerli oyların ülkelere göre dağılımını ise şu şekilde aktardı:

ALMANYA: 59.7 Ak Parti - 15.9 HDP - 14.8 CHP - 7.5 MHP - 2.1 Diğer

İNGİLTERE: 4.5 HDP- 21.4 CHP - 20.1 Ak Parti- 2.4 MHP - 1.6 Diğer

HOLLANDA: 59.7 Ak Parti - 11.7 CHP - 9.1 MHP - 7.9 HDP - 2.0 Diğer

İSVİÇRE: 45.7 Ak Parti - 29.1 HDP - 17.8 CHP - 5.6 MHP - 1.9 Diğer

FRANSA: 58.4 Ak Parti - 25.8 HDP - 8.6 CHP - 5.3 MHP - 1.9 Diğer

AVUSTURYA: 69.0 Ak Parti - 13.0 HDP - 9.7 CHP - 6.3 MHP - 2.0 Diğer

BELÇİKA: 69.4 Ak Parti - 11.3 HDP - 10.0 CHP - 7.4 MHP - 1.9 Diğer

KUZEY KIBRIS: 49.3 Ak Parti - 24.1 CHP - 14.9 HDP - 10.1 MHP - 1.6 Diğer





