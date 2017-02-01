01.02.2017 15:19:37

Günyüzü'nde trafik kazası, 2 yaralı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde aşırı buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazasını 2 kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde aşırı buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazasını 2 kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Kavacık Mahallesinden Günyüzü'ne gitmekte olan N.D. yönetimindeki 26 HE 709 plakalı araç, Atlas Mahallesi yakınlarında aşırı buzlanma dolayısıyla şarampole girdi. Güçlükle durabilen araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde ağır hasar meydana geldi.